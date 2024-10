Mamma e papà non gli comprano l’auto nuova. Lui li aggredisce e distrugge casa: IN CARCERE 25ENNE

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

MONDRAGONE – È stato arrestato nel tardo pomeriggio di ieri a seguito della denuncia formalizzata dai genitori presso la Stazione Carabinieri di Mondragone.

Il 25enne che già da alcuni mesi stava esasperando il padre e la madre con continue richieste di denaro e minacce verbali, nella mattinata di ieri li ha aggrediti violentemente pretendendo da loro l’acquisto di una macchina nuova in sostituzione della sua non più in decenti condizioni.

Davanti al loro rifiuto, arrabbiato e deluso, li ha minacciati e messi alla porta e, dopo essersi barricato in casa ha cominciato a distruggere l’arredamento e le porte dell’abitazione.

La coppia, preoccupata per la propria incolumità, ha immediatamente richiesto, attraverso il numero di emergenza “112”, l’intervento dei militari.

Al loro arrivo il giovane, udite le sirene della gazzella, ha lasciato velocemente l’appartamento tentando di scappare a piedi per le vie del centro cittadino.

Lo stesso è stato rintracciato e bloccato poco dopo mentre vagava in via Adelchi Fantini a Mondragone.

Accompagnato in caserma, dopo le formalità di rito, è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. Dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia, estorsione, minacce.