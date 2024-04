Mancano le autorizzazioni scatta il sequestro alla DHI

CASAGIOVE (Debora Carrano) – Manca l’autorizzazione per l’immissione in fogna e anche quella per l’utilizzo di una cisterna ad uso privato: sequestrato l’appezzamento di terra in via Regalone in uso alla Dhi, l’azienda che si occupa della raccolta e dello smaltimento rifiuti a Casagiove. Le indagini sono partite in seguito ad alcuni controlli per via aerea che sono stati eseguiti dai carabinieri del gruppo forestale, nell’ambito del più ampio progetto ‘terra dei fuochi’. Controllando la zona in questione, gli ispettori hanno notato la sosta di alcuni mezzi che li hanno incuriositi. Attraverso un primo sopralluogo hanno poi appurato che si trattava dei mezzi utilizzati dalla Paciello Alba, cioè la vecchia ditta dei rifiuti oggi in liquidazione. È dunque scattato il blitz nei terreni con il sequestro delle relative aree.