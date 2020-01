MARCIANISE. Accusati di aver costretto la moglie a far pace con il marito, la famiglia va a processo

MARCIANISE (red.cro.) – Sono 4 i familiari del marito, ormai ex, che si trovano in giudizio al tribunale di Santa Maria Capua Vetere, accusati dalla fu compagna di lui di violenza privata. Era un’afosa notte dell’agosto 2015 quando, al seguito di una lite di coppia, la donna si allontanò da casa, rifugiandosi nell’appartamento di un’amica, nella zona del Velodromo di Marcianise. I familiari del marito, per provare a metter la pace tra i due, si recarono sotto casa dell’amica di lei, spingendola, la donna li accusa di averlo fatto con la forza, a tornare in auto verso la casa dove conviveva con suo marito.

Dopo questo fatto, la donna ha sporto denuncia verso il marito e i suoi familiari. Oggi, durante l’udienza, è stato ascoltato uno dei carabinieri che ha raccolto la querela della donna e il giudice ha rinviato il processo al mese di maggio. Il processo sta andando avanti nonostante la decisione della parte lesa, cioè la ex moglie, di ritirare la denuncia nei confronti di quelli che furono suoi parenti.