MARCIANISE. Accusato di aver fatto estorsioni e picchiato sua madre per 15 anni, viene assolto per tre reati su quattro e condannato solo per le lesioni

La Prima Sezione collegiale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha in larga parte accolto le tesi della difesa

MARCIANISE – Una condanna, ma tre assoluzioni per i capi di imputazione ancor più gravi.

Questo l’esito del processo conclusosi ieri davanti alla Prima Sezione collegiale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

L’imputato, L.F. di Marcianise, difeso dall’avvocatessa Iole Giuliano, era alla sbarra in quanto accusato di aver perpetrato reati di estorsione, di tentata estorsione, lesione e maltrattamenti in famiglia ai danni di sua madre, in un periodo di tempo molto lungo, trascinatosi per ben 15 anni.

Nel corso del dibattimento sono emersi elementi che hanno indotto il collegio ad accogliere, per larga parte, le tesi dell’avvocato difensore, condannando L.F. solo per il reato di lesioni a 7 mesi con pena sospesa. Per la precisione dall’istruttoria dibattimentale è emersa la prova per soli due episodi, per i quali quindi veniva condannato.