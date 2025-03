MARCIANISE. Addio a Michele Di Nuzzo, teatrante per amore

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

Aveva 53 anni. Tanti i messaggi di cordoglio

MARCIANISE – È venuto a mancare, all’età di 53 anni, Michele Di Nuzzo.

Persona di eccezionale simpatia e sensibilità, Michele ha sempre coltivato la passione per il teatro recitando in diverse compagnie della città, ultima delle quali la “Siparium di Aldo Guida”.

Così lo ha ricordato Pino Guida: “Stasera non vengo ho la febbre ho preso sta caspita e influenza bruttissima… e tutti noi dicemmo con un sorriso pe nun venì Michele e prove significa proprio che nun se sente buone.. poi da allora un susseguirsi di notizie che non vorresti mai sentire riferite ad un vero amico come lo sei stato tu..mi mancherai Michè.. correggiamo sta parte scriviamo na particina pure pe’ criature e tu sempre pronto a venire a casa col tuo portatile per farlo… vorrei scrivere tante altre cose ma sto da ieri davvero che non ho parole… per ora solo cià Michè Alduccio Vicienzo e Pasqualone sicuramente stanne già preparando qualcosa lassù vide che fa… cià”.

Lascia la moglie e due figlie, insieme a una pletora di amici ed estimatori che mai dimenticheranno il suo sorriso.

I funerali si svolgeranno domani nella chiesa Sant’Andrea Apostolo di Capodrise alle ore 12.

Alla sua famiglia giungano anche le sentite condoglianze di Casertace.