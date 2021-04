MARCIANISE – Aggressione in via Gaglione ai danni di una ragazza di 25 anni. E’ accaduto ieri sera a Marcianise, dove la donna è stata colpita in pieno viso da un pugno al culmine di una lite. E’ stata proprio la 25enne, ancora con il viso sanguinante, a chiamare i soccorsi. L’ambulanza del 118, giunta sul posto, l’ha trasportata in ospedale per le cure del caso. Sull’episodio indagano i carabinieri.