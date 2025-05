MARCIANISE. Al Comune mancava solo una Turandot. Invece di scrivere sciocchezze sui social, la segretaria Cotugno facesse rispettare la legge che si mettono sotto i piedi ogni giorno

I REDDITI DI SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI. Dopo l’articolo da noi pubblicato la settimana scorsa, abbiamo voluto studiare dettagliatamente, proprio alla luce del post della Cotugno, che vi mostriamo in calce, la situazione relativa alle dichiarazioni obbligatorie ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 33/2013 di sindaco, assessori e consiglieri. Non solo: tutta la modalità di ingresso a questa area è fatta apposta per ostacolarne la consultazione. Un monumento contro la trasparenza. Plauso solo per la consigliera Carmela Laurenza, l’unica che rispetta tutto ciò che l’articolo 14 richiede. La Cotugno dovrebbe formalizzare dei richiami a chi non rispetta la legge invece di sciorinare enigmi come quelli della principessa cinese

MARCIANISE (g. g.) – Nonostante la rilevanza del tema, a Casertace poco importa che un dirigente funzionario pubblico esprima le proprie opinioni su social network riguardo aspetti legati al suo incarico. La redazione ritiene che simili esternazioni, affidate a una piattaforma che non rappresenta una vera comunità civica, siano marginali rispetto al problema sostanziale: la trasparenza amministrativa.

Qualche settimana fa, Casertace ha pubblicato un articolo critico sulla gestione della trasparenza economico-patrimoniale del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali di Marcianise, così come previsto dall’articolo 14 del Decreto Legislativo 33/2013. Prima di formulare un giudizio, la redazione cita integralmente la norma per dare un quadro chiaro della questione.

La segretaria comunale, Maria Carmina Cotugno, ha risposto tramite WhatsApp e poi su Facebook con il post che pubblichiamo in calce, sostenendo che le informazioni contestate erano in realtà presenti sul sito del Comune e fornendo un link alla sezione “Amministrazione trasparente”. Tuttavia, Casertace ha evidenziato che la posizione di tali documenti risulta tutt’altro che accessibile: sono nascosti in sotto-sezioni poco intuitive come “Organizzazione” e poi “Titolari di incarichi politici”, senza alcun riferimento esplicito alla pubblicazione delle dichiarazioni patrimoniali. C’è molto poco.

Questo posizionamento — volontario o meno — rende l’accesso alle informazioni arduo, limitando di fatto il diritto dei cittadini alla conoscenza. La testata sottolinea che la vera trasparenza si ha quando i dati sono facilmente e chiaramente consultabili, non quando sono sepolti in una struttura burocratica complessa che scoraggia chiunque non sia un addetto ai lavori.

Alla fine, Casertace, trasformandosi in archeologa è riuscita a trovare le informazioni, ma il punto rimane: la trasparenza non deve essere un percorso a ostacoli. La legge esiste per garantire l’accesso ai dati pubblici, e chi ha il compito di vigilare su questo principio — come la segretaria generale — dovrebbe renderlo effettivo, non ostacolarlo.

Torniamo al post della Cotugno, sviluppato nel sentiero della allusione che diventa quasi arcano, indovinello, mistero. Insomma, al Comune di Marcianise ci mancava solo una Turandot.

Perché il sito del Comune è illegale sulla trasparenza di assessori e consiglieri:

Finalmente il più volte citato articolo 14 diventa realtà tangibile:

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni:

a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;

b) il curriculum;

c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;

f) le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7.

Andiamo a vedere cosa c’è e cosa non c’è e confrontiamo il tutto alla luce degli obblighi previsti dall’articolo 14

SINDACO

Dichiarazione Sindaco

Relazione inizio mandato Sindaco

Situazione patrimoniale Sindaco

Mancano dichiarazione dei redditi e curriculum.

ELISABETTA FRONCILLO (Assessore)

Dichiarazione assessore Froncillo

STEFANO FARRO (Assessore)

Dichiarazione assessore Farro

DOMENICO AMARANDO (Assessore)

Dichiarazione assessore Amarando

FRANCESCA CICCHELLA (Assessore)

Dichiarazione assessore Cicchella

CARMEN POSILLIPO (Assessore)

Dichiarazione assessore Posillipo

Decreto sindacale conferimento ulteriori deleghe Posillipo

Decreto sindacale rettifica deleghe Posillipo

PASQUALE SALZILLO (Vice Sindaco)

Dichiarazione Vice Sindaco Salzillo

Manca tutto il resto, a partire dalla dichiarazione dei redditi.

DOMENICO TARTAGLIONE (Assessore)

Decreto nomina assessore Tartaglione

Dichiarazione assessore Tartaglione

Situazione patrimoniale assessore

Tommaso ACCONCIA (Consigliere)

Dichiarazione consigliere Acconcia

Curriculum vitae Acconcia

Modello unico 2024

COLELLA GIANDOMENICO (Consigliere)

Dichiarazione consigliere Colella Giandomenico

DE MARTINO RAFFAELE (Consigliere)

Dichiarazione consigliere De Martino Raffaele

IODICE MARIA LUIGIA (Consigliere)

Dichiarazione consigliere Iodice Maria Luigia

LAURENZA CARMELA (Consigliere)

Dichiarazione consigliere Laurenza Carmela

Situazione patrimoniale Laurenza C.

Dichiarazione art. 14 situazione patrimoniale coniugi Laurenza C.

Dichiarazione art. 14 Laurenza C.

730 Laurenza

Curriculum Laurenza Carmela

LETIZIA VINCENZO (Consigliere)

Dichiarazione consigliere Letizia Vincenzo

Situazione patrimoniale Letizia Vincenzo

MORIELLO DOMENICO (Consigliere)

Dichiarazione consigliere Moriello Domenico

Curriculum vitae Moriello

Situazione patrimoniale Moriello

UNICO Moriello 2023 (senza 730 successivo)

PRATILLO GIOVANNI (Consigliere)

Dichiarazione consigliere Pratillo Giovanni

Dichiarazione patrimoniale consigliere Pratillo Giovanni

Mod. 730 2023 Pratillo G. Contribuente

RICCIARDI ANGELO (Consigliere)

Dichiarazione consigliere Ricciardi Angelo

RONDELLO ANTIMO (Consigliere)

Dichiarazione consigliere Rondello Antimo

ZARRILLO ANTIMO (Presidente del Consiglio Comunale)

Dichiarazione presidente Consiglio Comunale Zarrillo Antimo

Situazione patrimoniale Zarrillo Antimo

Curriculum vitae Zarrillo

730 Zarrillo

ALBERTO ABBATE (Consigliere)

Dichiarazione consigliere Alberto Abbate

CIBELLI ROSALBA (Consigliere)

Dichiarazione consigliere Cibelli Rosalba

Situazione patrimoniale Cibelli

DELLE CURTI RAFFAELE (Consigliere)

Dichiarazione consigliere Delle Curti Raffaele

Curriculum vitae Delle Curti

Dichiarazione patrimoniale Delle Curti

Dichiarazione PF 2022 Delle Curti

FOGLIA PAOLA (Consigliere)

Dichiarazione consigliere Foglia Paola

Dichiarazione situazione patrimoniale Foglia

Dichiarazione redditi Paola Foglia

Dichiarazione cariche e incarichi Foglia

GIULIANO JOLE (Consigliere)

Dichiarazione consigliere Giuliano Jole

Situazione patrimoniale Giuliano Jole

MORETTA GIUSEPPE (Consigliere)

Dichiarazione consigliere Moretta Giuseppe

Situazione patrimoniale e cariche Moretta

Curriculum vitae Moretta Giuseppe

MORETTA MARINA (Consigliere)

Dichiarazione consigliere Moretta Marina

Visura catastale Moretta M.

Curriculum vitae Moretta Marina

Cariche Moretta M.

730 Moretta M.

RAUCCI SALVATORE (Consigliere)

Dichiarazione consigliere Raucci Salvatore

TARTAGLIONE LINA (Consigliere)

Dichiarazione consigliere Tartaglione Lina

Dichiarazione patrimoniale Tartaglione Lina

VALENTINO TOMMASO (Consigliere)

Dichiarazione consigliere Valentino Tommaso

Curriculum vitae Valentino Tommaso

CU 2023 Valentino Tommaso

Cariche Valentino Tommaso

Dichiarazione situazione patrimoniale Valentino Tommaso (30-04-2025)

GUERRIERO (Consigliere)

Dichiarazione consigliere Guerriero

Situazione patrimoniale consigliere Guerriero

Modello 730 Guerriero

RUSSO (Consigliere)

Dichiarazione consigliere Russo

Irreprensibile solo la dichiarazione della consigliera Carmela Laurenza. Molto vicina ad una necessaria trasparenza quella di Delle Curti. Il resto, per gradi, carenze più o meno gravi, non segnalate formalmente ai diretti interessati dalla segretaria comunale, nonché responsabile della trasparenza e legalità Maria Carmina Cotugno.

Non parliamo poi dei dirigenti, con il solo Aniello Iuliano, che presenta però solo il conferimento dell’incarico. Il prode sceriffo Peppe Tartaglione non pervenuto.