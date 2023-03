MARCIANISE ALLE ELEZIONI. E’ ufficiale: Lina Tartaglione candidata sindaco del centrosinistra. Ecco come ci si è arrivati nelle ultime complicate 48 ore

Si chiude una vicenda che nei giorni scorsi aveva preoccupato non poco quelli che, sentendosi di centrosinistra e sentendosi alternativi agli altri due candidati sindaco in campo, Antonello Velardi e Antonio Trombetta, sperano in una vittoria nel terzo candidato. Il merito del medico odontoiatra.

MARCIANISE (g.g.) Non è stata una operazione semplicissima, ma, sondaggi alla mano (CLIKKA E LEGGI) è quella che offre maggiori possibilità di vittoria alla coalizione di centrosinistra. Le ultime 48 ore hanno segnato un’accelerazione in cui chi ha lavorato a una soluzione unitaria tra il Pd e le civiche, ha dovuto profondere un particolare rimpegno.

ieri sera, infatti, il Partito democratico, ha designato all’unanimitàquale candidata a sindaco da proporre a tutte le altre compagini del centrosinistra, civiche e partiti cosiddetti minori, 5 Stelle compreso. La designazione di Paola Foglia è stata frutto di un compromesso tra quella parte del Pd che ritenevauna opzione da attivare come candidata direttamente espressa dal Partito democratrico, e chi riteneva, invece, che questo avrebbe rappresentato una sorta di mortificazione per chi milita in questo partito da diversi anni.

Era chiaro, e si è capito nel momento in cui il nome di Paola Foglia è passato all’unanimità, che l’accordo sulla Tartaglione c’era stato, visto e considerato che tutta l’area civica, formata da sei o sette liste, ha puntato fin dal primo momento sul medico odontoiatra, che ha avuto il merito indiscutibile di abbandonare immediatamente, quasi inorridita, Antonello Velardi pochi giorni dopo l’elezione di quest’ultimo, alla quale la Tartaglione aveva contribuito in maniera rilevante, se non decisiva.

In poche parole, il Pd è andato al confronto con le civiche con il nome di Paola Foglia, ma è stata proprio quest’ultima, nel momento in cui ha constatato che tutte le altre componenti della coalizione propendevano per Lina Tartaglione, a favorire l’ufficializzazione di questa candidatura, ritirando la propria dal tavolo e compiendo un gesto politico rilevante, dopo aver ricevuto una gratificazione ed una legittimazione non comuni dalla designazione ricevuta dal suo partito.

Qui sotto leggerete il comunicato ufficiale che arriva comunque a conclusione di una fase complicata. A un certo punto, infatti, aveva fatto irruzione sulla scena anche la figura storica del Pd di origine socialista, costituita da Pino Moretta, la cui ipotesi però, è stata in campo solo per pochi giorni.

Qui sotto il testo integrale del comunicato stampa

Sarà Lina Tartaglione, medico odontoiatra, la candidata a sindaco della coalizione di centrosinistra alle comunali di Marcianise che si terranno domenica 14 e lunedì 15 maggio. È quanto emerso dal tavolo della coalizione del fronte largo progressista che si è riunito presso la sede del Partito Democratico di Marcianise.

Erano presenti rappresentanti dei partiti, dei movimenti e delle civiche che si riconoscono in un ampio fronte di centrosinistra (Pd, M5S, + Europa. Marcianise Terra di Idee, Vivila, Civica & Libera, Sinistra e Cambiamento, Partito Socialista, Italia Viva, Marcianise Democratica, Patto per Marcianise), che si pongono “come principale obiettivo – si legge in una nota – quello di dare un governo stabile e duraturo alla Città di Marcianise per i prossimi anni. Una coalizione, costituita da un insieme di forze politiche omogenee, accomunate dall’idea di rilanciare il processo di sviluppo della città ponendo fine alla precarietà amministrativa che ne frena la crescita culturale, sociale ed

economica”.