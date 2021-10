MARCIANISE. Alunno positivo al Covid, classe e 3 docenti in quarantena

MARCIANISE – Un alunno della terza elementare del plesso Pizzetti di Marcianise è risultato positivo al Covid-19 e la dirigente scolastica Michelina Ambrosio si è vista costretta a correre ai ripari. Ha infatti comunicato, su base delle disposizioni dell’Asl, l’obbligo di isolamento domiciliare per l’intera classe dell’alunno contagiato e per tre docenti. Le attività didattiche in presenza restano sospese e, a partire da giovedì 7 ottobre e fino al termine dell’isolamento decretato dall’Asl, la classe svolgerà le lezioni in Dad.