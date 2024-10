MARCIANISE. Anziano muore in casa, lite tra coniuge e badante: arriva la polizia

L’uomo, un 90enne di nazionalità svizzera. è deceduto nella notte tra lunedì e martedì

MARCIANISE – Un anziano è morto, in casa, nella notte tra lunedì e martedì: a lanciare l’allarme il suo convivente, un 42enne di Marcianise. Quando il personale sanitario del 118 è giunto sul posto non ha potuto, purtroppo, fare altro che constatare il decesso dell’uomo

Poco dopo, in via Caserta, nel quartiere San Giuliano, sono giunti gli agenti del commissariato di Marcianise che una volta entrati nell’abitazione hanno prima ascoltato il personale sanitario e poi portato a termine una rapida attività info investigativa.

La vittima, un 90enne di nazionalità Svizzera risultava essere coniugato con il 42enne. All’interno dell’abitazione era presente anche una terza persona la cui presenza in un primo momento ha creato qualche fraintendimento. Si tratta di un uomo di origine marocchina che svolgeva la mansione di badante del deceduto. Stando a quanto emerso il coniuge della vittima ed il badante avrebbero avuto un diverbio dopo il decesso dell’anziano ma in merito non sono emersi particolari che farebbero ipotizzare una diversa versione dei fatti rispetto a quella narrata dai due presenti e da quanto emerso dall’attività dei sanitari e degli agenti della polizia. Un decesso, dunque, per cause naturali per l’uomo da qualche tempo costretto a letto per una serie di malanni.