MARCIANISE. Blitz dei vigili urbani: presunti abusi edilizi in via Lener ed in un’impresa della zona industriale

MARCIANISE – Controlli a tappeto in questi giorni da parte dei vigili urbani, in prima linea nella lotta all’abusivismo edilizio. I vigili hanno effettuato due interventi: il primo ha riguardato un cantiere di un’impresa di trasporti, il secondo riguarda un immobile localizzato in via Lener. L’impresa in particolare aveva ottenuto un permesso da parte del comune ma, in seguito ai controlli, sono state rilevate delle difformità tra il progetto presentato e le opere realizzate. Per quanto riguarda invece l’intervento in via Lener lo stesso era stato effettuato senza permessi.

Nell’operazione state identificate e registrate le persone responsabili, si parla anche nei verbali della presenza di un politico per il momento da noi non identificato.