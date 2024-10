MARCIANISE. Blitz della Polizia di Stato negli uffici dei servizi sociali, dominati dalla Nubifero. Ecco i documenti acquisiti e sequestrati dalla Procura

L’attività si è svolta nella mattinata di ieri. Non casualmente, CasertaCe si sta occupando da qualche mese di cose che in questo settore C05 non sono, a nostro avviso, molto chiare

MARCIANISE (g.g.) Nelle scorse settimane, ma ne avevamo scritto anche qualche mese fan ci siamo soffermati su alcune faccende, non del tutto chiare e trasparenti, ovviamente secondo noi, accadute ultimamente nel settore dei servizi sociali del Comune di Marcianise, ma anche nella sede che poi fisicamente è la stessa, dell’ufficio di piano, del coordinamento dell’ambito sociale C05, sigla che contrassegna l’unione, l’aggregazione di Comuni che, in questa veste, gestiscono collegialmente i lauti , lucrosissimi finanziamenti elargiti per i servizi sociali soprattutto ai sensi della legge regionale 328.

Noi puntammo l’attenzione su qualche assunzione ma soprattutto su una concentrazione di affidamenti su due poli imprenditoriali. Una serie di dubbi che mettiamo a disposizione di chi quegli articoli si è perso CLIKKANDO QUI in modo da poter riannodare i fili del discorso.

Ieri, e il fatto non ci stupisce, uomini della polizia di Stato della Questura di Caserta hanno fatto accesso proprio all’ufficio di piano quello che coordina i servizi sociali nell’ambito C05 in pratica nell’area governata dalla sempreinmezzo Franca Nubifero.

A quanto ci risulta da fonti interne al Comune di Marcianise, l’attenzione degli inquirenti della polizia giudiziaria che lavora in stretta connessione ai magistrati della procura di Santa Maria Capua Vetere si è concentrata sulle case alloggio per disagiati psichici.

