MARCIANISE. Buone notizie dal Monaldi dopo il trapianto di cuore: “Ilaria respira da sola”

MARCIANISE – Giungono notizie confortanti dall’ospedale Monaldi di Napoli. Il bollettino emanato questa mattina dal nosocomio, in merito alle condizioni di salute di Ilaria, la 12enne di Marcianise, sottoposta ad un trapianto di cuore, parla di netto miglioramento. La ragazzina è stata estubata e respira da sola.

La bimba resta ricoverata in terapia intensiva, in box di isolamento. La prognosi è ancora riservata, sebbene quello di oggi sia un importante passo in avanti nel percorso di guarigione della piccola paziente.