MARCIANISE. Clemente Russo torna in tv. Con la moglie Laura Maddaloni sarà all’Isola dei Famosi

MARCIANISE – Nella prossima edizione dell’Isola dei Famosi tra i concorrenti ci saranno anche Clemente Russo di Marcianise e la moglie Laura Maddaloni. Tra le novità della trasmissione infatti è prevista l’entrata di coppie con altri concorrenti single.

I coniugi Russo-Maddaloni si aggiungono alla coppia formata da Lory Del Santo e dal suo compagno.All’Isola dei Famosi ci saranno anche madri-figli, come Ilona Staller e il figlio Ludwing Maximilian Koonos.

Russo torna in tv, dopo qualche tempo. In passato ha partecipato ad latri reality come La Talpa e il Grande Fratello vip.