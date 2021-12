MARCIANISE. Condannato genero del boss: “Paga o mio suocero fa il tuo nome”

MARCIANISE – Sono state depositate le motivazioni con le quali la Corte di Cassazione ha confermato la condanna a carico di Giuseppe Alberico, genero del boss Salvatore Belforte. Era accusato di aver chiesto 2mila euro ad un imprenditore. Nel caso in cui quest’ultimo non avesse pagato, spiegò Alberico, il suocero Salvatore Belforte, all’epoca pentito, avrebbe fatto il suo nome. Il ricorso è stato respinto della Seconda Sezione Penale della Cassazione che ha confermato la condanna in Appello rimediata nel 2020.