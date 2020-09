MARCIANISE CORONAVIRUS. Oggi, nuovo caso. POSITIVO un uomo di 55 anni. I DETTAGLI

MARCIANISE – L’Unità di Crisi della Regione Campania ha inviato la comunicazione ufficiale della positività al Covid-19 di un tampone praticato a un cittadino di Marcianise.

Si tratta di un uomo di circa 55 anni, del tutto asintomatico, per il quale è stato deciso il trattamento domiciliare.

Sono state contemporaneamente adottate di tutte le misure cautelari previste per la circoscrizione del contagio e tutte le persone hanno avuto contatti con il paziente sono state poste in quarantena, sotto stretta osservazione e, quando necessario, sono stati praticati i tamponi per il Covid-19.