MARCIANISE. Droga e divise sporche, confermate le dure condanne ai due poliziotti Albano e Petrillo. Va ritoccata in Appello quella del peculato

MARCIANISE – La Corte di Cassazione ha annullato parzialmente con rinvio alla Corte di Appello di Napoli la sentenza di condanna ai danni dei due poliziotti, Alessandro Albano e Domenico Petrillo, coinvolti nella nota vicenda del traffico di stupefacenti, targato clan Belforte. Per loro, dovrà essere rideterminata la pena solo relativamente alla continuazione con gli altri reati tutti riconosciuti e passati in giudicato, di quello di peculato. Per quanto riguarda invece le condanne comminate a Donato Bucciero, dominus del traffico degli stupefacenti, nonchè titolare di un negozio di articoli sportivi nella zona della Madonna della Libera, per la moglie Immacolata Bencivenga e per rosa Bencivenga, dovranno essere rideterminate sempre da parte della Corte di Appello. La Cassazione infatti ha accolto a suo tempo il ricorso per illeggittimità costituzionale della condanna in relazione allo spaccio di droghe pesanti.