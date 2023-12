MARCIANISE. Falsi permessi retribuiti dal Comune, processo unico a ex sindaco e segretario comunale

Entrambi coinvolti nella vicenda dei permessi retribuiti a “Il Mattino”, per il quale Velardi lavorava

MARCIANISE – Processo unico per l’ex sindaco di Marcianise, Antonello Velardi, e per l’ex segretario comunale, Onofrio Tartaglione, entrambi coinvolti nella vicenda dei permessi retribuiti a “Il Mattino”, per il quale Velardi lavorava.

E’ quanto stabilito dal presidente del tribunale di Santa Maria Capua Vetere Maria Gabriella Casella che ha disposto la riunione dei fascicoli che formalmente avverrà nel corso dell’udienza di giovedì 7 dicembre dinanzi al giudice Villano del tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Le strade dei due imputati si erano divise in udienza preliminare. La posizione di Velardi venne stralciata per l’omessa notifica della chiusura delle indagini al suo difensore mentre Tartaglione venne rinviato a giudizio con il processo che, però, di fatto non è iniziato e che quindi si può riunire a quello dell’ex primo cittadino.