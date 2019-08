MARCIANISE – Fidanzatini accerchiati e aggrediti mentre passeggiano in centro città. E’ accaduto la notte scorsa a Marcianise, quando una coppia di fidanzati che passeggiavano tranquillamente tra piazza Umberto I e via Roma sono stati accerchiati da 5 personaggi che si sono scagliati contro il ragazzo. Solo le urla fortissime della donna che chiedeva aiuto, hanno messo in fuga i balordi.