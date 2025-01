MARCIANISE. Fissati i funerali di Francesco, trovato morto in una pozza di sangue

La funzione religiosa avrà luogo oggi alle 15:30 nella chiesa di San Pasquale

MARCIANISE (Lidia e Christian de Angelis) Fissati I funerali di Francesco Ievoli, il 50enne trovato senza vita, tre giorni fa, all’interno della sua abitazione in via Amerigo Vespucci al l rione Pagani. L’uomo lascia la moglie Anna e le tre amate figlie Annunziata, Angela e Antonietta. La funzione religiosa avrà luogo oggi alle 15:30 nella chiesa di San Pasquale in piazza Buccini a Marcianise. La comunità si è stretta attorno alla famiglia per donare conforto e sostegno.