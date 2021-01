MARCIANISE. I lavori per gli uffici della presidente Letizia. “A costo zero”, assicurava Velardi. Ma il Comune sborsa 9mila euro di mobili e arredi

La prova inconfutabile in una determina dirigenziale che affida a una ditta di Portico di Caserta la fornitura

MARCIANISE – Vogliamo fare pochi commenti, perché sono i fatti a parlare. Scrivevamo, alcune settimane fa, intorno alla vicenda dei lavori e delle relative spese per la sistemazione degli uffici della Presidenza del Consiglio (CLICCA QUI). Smentendo quegli articoli e la denuncia esposta dai consiglieri di opposizione, il sindaco Velardi – tra le altre cose – aveva affermato pubblicamente: “Le stanze sono state risistemate a costo zero; ripeto: costo zero (…) I mobili che vedete nelle foto qui sotto sono stati racimolati in giro per il Comune, abbandonati in altre stanze, tutti recuperati perché recuperabili”.

Queste dichiarazioni sono datate 14 dicembre 2020.

Ebbene, è del 18 dicembre – quattro giorni dopo – la determina con la quale il Comune di Marcianise acquista mobili e arredi per l’ufficio di Presidenza del Consiglio di Angela Letizia per la “modica” cifra di 8.479,00 euro.

Nell’atto dirigenziale, che alleghiamo integralmente in calce, si legge che “da un’indagine informale di mercato (eseguita quando, se pochissimi giorni prima Velardi sosteneva strenuamente il “costo zero” dei lavori?) è emerso che la Società Jama International S.r.l.s Piazza Francesco Iodice 2 di Portico di Caserta è in grado di offrire in maniera celere, e a prezzi competitivi, la fornitura richiesta”.

La ditta di Portico di Caserta, dunque, è risultata destinataria di un affidamento diretto per l’acquisto di mobilio non meglio specificato ma di ottima qualità, indubbiamente, data l’entità considerevole della spesa.

Costo zero, si diceva?

CLICCA QUI PER LEGGERE LA determina_n_146