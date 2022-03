MARCIANISE. Impatto moto-auto, centauro finisce all’ospedale

MARCIANISE – Un grave incidente è occorso stamattina lungo la provinciale Sp 335, nei pressi dell’entrata dell’attività di lavorazione marmi, area Visocchi. L’impatto si è verificato tra un centauro e un’auto. Sul posto sono arrivate due pattuglie della polizia locale e personale del 118 che hanno trasportato il motociclista presso la struttura sanitaria. Ha riportato ferite serie ma non è in pericolo di vita. Gli agenti del locale comando indagano sulla ricostruzione della dinamica del sinistro. Sono giorni di lavoro per gli uomini del locale comando, a seguito dei sinistri che si stanno verificando.