MARCIANISE. Imprenditore caseario accusato di aver prodotto mozzarella contaminata

MARCIANISE – Si resta, quindi, senza poter capire se quella mozzarella contaminata, trovata dai carabinieri dei Nas durante un controllo in una pizzeria, sia da attribuire alla responsabilità dell’imprenditore caseario che forniva il locale oppure lo stesso locale gestiva la fornitura di prodotti.

L’imprenditore delle mozzarelle è arrivato fino in cassazione per difendere il suo buon nome dall’accusa di aver prodotto mozzarella di scarsa qualità. Il giudice dell’ultima istanza, però, ha deciso che il reato è ormai prescritto. Nessuna condanna, quindi nessun pagamento, per l’imprenditore, ma niente da fare per la sua teoria, cioè che non sarebbe stata sua la colpa della contaminazione.