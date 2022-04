MARCIANISE -Incidente, questa mattina, poco prima delle 9,00, al rione Macello in via Italo Calvino. A scontrarsi tre vetture: una Fiat 600, una Fiat Punto e una Nissan Micra. Alla guida di 1uest’ultima una donna di Recale, rimasta ferita alla testa, mentre il giovane alla guida della 600 è rimasto intrappolato nell’abitacolo per diversi minuti. Meno preoccupanti le condizioni della conducente della Fiat Punto, una giovane di Portico di Caserta, vigile al momento dell’ambulanza.