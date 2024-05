MARCIANISE. L’ avvocato “dei due mondi”: dai Belforte all’ex Consorzio Idrico di Zannini e Di Biasio. Ecco il primo incarico chiesto e ottenuto da Ricciardi ciak video

Più giorni trascorrono e più Zannini “si pappa” la maggioranza che permette al deludentissimo Antonio Trombetta di tenere la sua fascia. Zinzi, Scognamiglio e la Iodice rischiano di rimanere nell’angolo.

MARCIANISE (g.g.) Gentilmente ognuno può farsi una propria idea sul titolo che anticipa questo breve articolo apprezzandolo o disprezzandolo, ma nessuno si permetta, perchè altrimenti facciamo sul serio cappa e spada di contestarne la legittimità giornalistica.

Rarissimamente è successo che un avvocato che sviluppa la sua attività nel settore del diritto penale, diventasse così versatile da poter assumere anche il ruolo di terminale, di beneficiario, di pubbliche risorse in quanto incaricato, quale professionista esterno, da un ente pubblico, amministrato (si fa per dire) dai principi del diritto civile.

Parliamo di quella pattumiera (e ce lo possiamo consentire di usare questa parola impegnativa e grave avendone spiegato i motivi in 200 articoli) del Consorzio Idrico Terra di Lavoro trasformatosi scelleratamente e con il totale disprezzo dell’authority nazionale per la concorrenza del mercato o antitrust che dir si voglia, la quale non a caso ha presentato un ricorso al Tar che andrà in discussione all’inizio del prossimo autunno (CLIKKA E LEGGI IL NOSTRO DETTAGLIATISSIMO ARTICOLO) in Idrico Terra di Lavoro spa

Nicola Musone è oggi l’avvocato che difende, in pratica con modalità full, la grandissima parte della famiglia Belforte; l’avvocato Nicola Musone ha ricevuto un incarico legale dall’ex consorzio idrico, dove comanda solo e solamente Giovanni Zannini e dove il Comune di Marcianise ha nominato come suo rappresentante il signor consigliere comunale Angelo Ricciardi, per gli amici ciak video.

Zinzi da una parte e la coppia Scognamiglio– Maria Luigia Iodice dall’altro fanno i pesci in barile. Scrivono comunicati in cui smentiscono che oggi il sindaco Antonio Trombetta vive e conserva la sua fascia grazie solo e solamente a Giovanni Zannini, ma sanno bene che il mondragonese ha salvato il sindaco con il ribaltone del consigliere Nicola Russo, eletto in una lista in appoggio a Lina Tartaglione, ma controlla anche il voto della consigliera comunale già in maggioranza, Laurenza. E statene certi, di qui a pochissimo, controllerà anche quello di Angelo Ricciardi

Domanda: ha appoggiato l’avvocato Nicola Musone il candidato ciak video, al secolo Angelo Ricciardi, alle ultime elezioni comunali?

Assolutamente si. Ci sono almeno 10 persone che lo potrebbero confermare in ogni sede, giornalistica e non giornalistica. Oggi Ricciardi riesce a perorare situazioni professionali di persone come Nicola Musone che lo hanno votato. Scognamiglio, Iodice e Zinzi stiano certi che se Angelo Ricciardi detto ciak video sarà chiamato da loro ad allinearsi rispetto a qualche decisione significativa, strutturale relativa ai meccanismi che reggono l’attuale giunta, ciak video farà quello che gli diranno di fare il sindaco Trombetta, il nipote di questi, Gabriele Trombetta e soprattutto Giovanni Zannini.

Per cui, virtualmente, Angelo Ricciardi è già un consigliere comunale controllato da Zannini. Perchè se Zannini non avesse voluto, col cavolo che l’avvocato Nicola Musone avrebbe beccato l’incarico all’ex Consorzio Idrico di cui, naturalmente, possediamo prova documentale che, in parte, pubblichiamo qui in calce