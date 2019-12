MARCIANISE – Veronica Applauso aveva 30 anni e da diverso tempo conviva con una brutta malattia al fegato. Abitava nel rione Loriano, in via della Vittoria, a Marcianise, ed era conosciuta e voluta bene da praticamente chiunque avesse incontrato. 30 anni, questa è il tempo che Veronica ha vissuto su questa terra, prima di volare in cielo, spentasi ieri in questa giovane età. Tristezza infinita tra i familiari e conoscenti di Veronica.