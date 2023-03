MARCIANISE. Ladri assaltano auto nel parcheggio del Centro Commerciale Campania

Il raid sarebbe avvenuto tra le 18,30 e le 19/30

MARCIANISE – Ladri scatenati nel parcheggio del Centro Commerciale Campania. Nel mirino dei malviventi una Jeep Renegade. La vittima si era recata, ieri, al Centro per un acquisto veloce in compagnia di sua figlia e della madre quando al suo ritorno ha trovato l’auto razziata di qualsiasi oggetto vi fosse custodito e del navigatore di bordo della vettura. “Eravamo andate al Centro per un acquisto veloce. Ci siamo trattenute mezz’ora. E questo il risultato. Ovviamente lei ha subito sporto denuncia ai carabinieri così come la vigilanza. Hanno aperto la portiera dal vetro fisso laterale e hanno fatto il danno. Strano che non è scattato nessun allarme nè la scatola nera abbia segnalato nulla. Così come penso ci fosse qualche palo perché son riusciti a portar via solo la parte del navigatore ed altro mentre sotto nella parte dell’aria condizionata abbiamo trovato segni di graffi”

, questo lo sfogo della vittima. Il raidi si sarebbe consumato tra le 18,30/19.30