MARCIANISE. Ladri sfondano il muro per entrare in casa. Fuggiti a bordo di un’Alfa Romeo Stelvio

MARCIANISE – Una banda di malviventi è entrata in azione nella serata di ieri, 9 marzo, a Marcianise nel tentativo di fare irruzione in un’abitazione, i proprietari erano fuori, nel parco “Le Crociate” in via Puglisi. Hanno cercato di creare un buco nel muro per poi entrare ma fortunatamente un vicino si è accorto che stava succedendo qualcosa ed ha lanciato l’allarme. A quel punto i ladri sono fuggiti a mani vuote.

Secondo quanto si è appreso, i malviventi si muoverebbero a bordo di un’Alfa Romeo Stelvio notata anche in altre zone della provincia di Caserta.

Quanto accaduto ripropone il problema della sicurezza in città e, in particolar modo, nella zona della città a ridosso della nuova chiesa della Madonna della Libera, visto che in passato, ma anche di recente, si sono registrati altri raid nella zona di via Giudice Falcone, via De Sanctis e via Santella. Una zona altamente residenziale e per questo i residenti hanno sempre più paura e chiedono maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine sia di giorno sia di notte.