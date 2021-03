MARCIANISE. Lo sfogo di una tabaccheria: “Siamo concessionari dello Stato con obblighi di apertura minimi. Il sindaco Velardi ha deciso di chiudere lo Stato alle ore 14.00?”

Riceviamo e pubblichiamo lo scritto di un nostro lettore, al cui interrogativo legittimo abbiamo deciso di dar spazio nella speranza che il sindaco Velardi possa dare una risposta

MARCIANISE – “Gentile Direttore,

Con propria ordinanza il Sindaco di Marcianise ha disposto la chiusura, oltre che dei bar e pasticcerie, anche delle rivendite di tabacchi entro le ore 14.00.

Però, i titolari di rivendite di tabacchi sono concessionari, per conto dello Stato, sia per la vendita di tabacchi (Agenzia Dogane e Monopoli) che per valori bollati (Agenzia delle Entrate) , con obblighi di apertura (minimi) dalle 08.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00, e passibili di sanzioni in caso di inadempienze.

Quindi il Sindaco Velardi ha deciso di chiudere lo Stato alle ore 14.00?

Saluti”