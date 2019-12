MARCIANISE. Mancano i professori nella sezione del figlio. Genitore “s’incazza” e prende a pugni l’insegnante

MARCIANISE – Mancano gli insegnanti e il figlio viene diviso in un un’altra classe, padre perde le staffe e prende a pugni un docente.

E’ ciò che è successo fuori alla scuola media Bosco di Marcianise, quando un papà è andato a prendere il figlio a scuola e, come spesso accade, il ragazzo ha raccontato che, a causa dell’assenza di alcuni suoi insegnanti, lui e i suoi compagni sono stati divisi ed affidati ad altre sezioni.

L’uomo è andato su tutte le furie ed ha chiesto spiegazioni ad un professore. La discussione si è animata quasi nell’immediato e l’uomo è passato in breve tempo dalle parole ai fatti, assestando un pugno sul volto dell’insegnante rompendogli il naso, per poi fuggire via insieme al figlio.

L’episodio è stato denunciato alle forze dell’ordine.