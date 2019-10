MARCIANISE (red.cro.) – È stato investito da una vettura pochi minuti fa Salvatore Foglia, ginecologo noto in città anche per aver curato la gravidanza e il parto dei figli del giocatore del Napoli Lorenzo Insigne, nel tratto tra via Guglielmo Marconi e via Musone. L’uomo è rimasto ferito a terra, nel frattempo sta giungendo un’ambulanza del 118.