MARCIANISE. Nasce la app per il nido comunale: cambiano le modalità di iscrizioni e pagamenti

MARCIANISE – Annualmente vengono raccolte “alla vecchia maniera” le iscrizioni per il Nido d’Ambito del Comune di Marcianise e per il micro nido d’Ambito di Recale. Anche il pagamento delle rette di frequenza viene effettuato mediante pagamento di bollettino postale.



“Ritenuto opportuno informatizzare sia il processo di presentazione delle domande che il pagamento

delle rette – si legge nella determina dirigenziale che pubblichiamo in calce nella sua versione integrale – e vista la proposta della società ASTRO-TEL srl, con sede legale in Avellino, via Ammaturo 124, già fornitore del servizio per le scuole dell’infanzia di Marcianise, per la

fornitura dei servizi di:

domanda di iscrizione on -line; formazione della graduatoria; gestione dei pagamenti delle rette, integrato con il PAGOPA; richiesta di attestazione della spesa; call center e data center“ il Comune di Marcianise ha affidato a questa azienda la realizzazione dell’app “NIDO” per la gestione informatizzata delle iscrizioni e dei pagamenti delle rette per il Nidi d’Ambito di Marcianise e Recale.

Importo dell’affidamento: € 3.904,00 iva inclusa.