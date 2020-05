MARCIANISE. Niente bevande dopo le 23. Il commissario firma l’ordinanza. E per il cimitero…

Con Ordinanza n. 17 del 22 maggio 2020, il Commissario Straordinario, dott. Michele Lastella, al fine di consentire la ripresa delle attività commerciali e della vita sociale e di prevenire contemporaneamente l’eventuale ripresa del contagio, ha disposto, per gli esercizi pubblici di ristorazione e per gli esercizi commerciali, il divieto della vendita e della somministrazione delle bevande alcoliche o analcoliche, fatta eccezione per la semplice acqua, a partire dalle ore 23.00.

Tale divieto decorre dal 23 maggio e resta in vigore fino al prossimo 2 giugno.

Inoltre, con Ordinanza n. 15 del 21 maggio 2020, il Commissario Straordinario ha provveduto alla revoca della precedente Ordinanza n. 8/2020, che disponeva l’apertura contingentata del Cimitero Comunale ed ha consentito la riapertura dello stesso Cimitero dalle ore 8.00 alle 18.00, tutti i giorni dal lunedì alla domenica, a far data dal prossimo 25 maggio.

Si potrà accedere al Cimitero solo ed esclusivamente se muniti dei dispositivi di protezione individuale, le cosiddette mascherine, correttamente indossati, e sarà aperto solo il varco principale.

Ai cittadini che andranno a visitare i propri cari, si chiede di limitare al massimo il tempo di permanenza, al fine di consentire a tutti di poter entrare.

All’interno ed all’esterno del Cimitero è fatto obbligo di rispettare rigorosamente la misura del distanziamento personale di almeno un metro e il divieto assoluto di assembramento.