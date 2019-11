MARCIANISE. Non ci vogliamo autocelebrare, parlano i fatti: revocata l’autorizzazione del “Bidons Village” nell’area mercato

MARCIANISE (COMUNICATO STAMPA) – A.S.D. Polisportiva ICARUS.- Attività all’interno area parcheggio mercato –

fiera “Bidons Village” .- Revoca autorizzazione . –

A seguito delle reiterate irregolarità perpetrate dagli operatori presenti all’interno dell’area parcheggio mercato, nella mattinata odierna il commissario prefettizio ha invitato l’ufficio competente ad adottare il provvedimento di revoca dell’autorizzazione rilasciata all’associazione A.S.D. Polisportiva ICARUS in data 4 giugno 2019, così come peraltro previsto e contemplato nel comma 1 della stessa.

Si rende necessario effettuare un corretto monitoraggio di tutti gli atti autorizzatori, precedentemente rilasciati inerenti l’area di riferimento ed in particolare l’affidamento ad uso gratuito del “Playground”, delle aiuole e dell’area parcheggio in via Luigi Fuccia.

Il Commissario prefettizio ha pertanto chiesto di valutare la correttezza degli atti amministravi a suo tempo adottati, sia sotto il profilo urbanistico sia commerciale oltre, ovviamente, alla corretta corrispondenza con il disciplinato del bando di gara, invitando gli uffici di settore a sospendere temporaneamente la convenzione, stipulata in data 12.6.2017.