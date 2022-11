MARCIANISE. Rapina a mano armata, perizia psichiatrica per Salvatore Di Giovanni

Analogamente a quanto già deciso qualche settimana fa in un altro processo sempre per lo stesso tipo dio reato

MARCIANISE– (gv) Disposta dal gup del tribunale di Santa Maria Capua Vetere la perizia sulla capacità di intendere e di volere di Salvatore Di Giovanni, analogamente a quanto deciso qualche settimana fa dalla I sezione collegamenti B, presidente Enea, in altro processo sempre per rapina aggravata il Gup in accoglimento dell’istanza del difensore avvocato Giuseppe Foglia ha nominato quale perito il Dott Eduardo Giordano. Processo aggiornato al 20 dicembre per esame del perito e discussione. In questo processo il Di Giovanni risponde in concorso con Antonio Farina di una rapina aggravata ai danni di un esercizio commerciale in Casagiove.