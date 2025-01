MARCIANISE. Rissa in via Mundo, Daspo annullato

L’uomo ha impugnato il provvedimento evidenziando che fosse intervenuto solo per sedare la rissa avvenuta tra altri giovani

MARCIANISE – La quinta sezione del Tar Campania annulla un provvedimento di Daspo emesso dalla Questura di Caserta nei confronti di un uomo di Marcianise, al quale era imposto il divieto di accesso ai pubblici esercizi della propria città per due anni, tra i protagonisti, nel settembre del 2023, di una rissa avvenuta in un locale di via Mundo. Ad incastrarlo le immagini delle telecamere di sorveglianza e le rivelazioni fatte agli agenti del commissariato di Marcianise da una fonte confidenziale che avrebbe indicato l’uomo come tra coloro che parteciparono ai disordini avvenuti nel locale.

L’uomo ha impugnato il provvedimento evidenziando che fosse intervenuto solo per sedare la rissa avvenuta tra altri giovani. In altre parole fosse intervenuto non con finalità offensive. Con l’accoglimento del ricorso i giudici hanno anche dichiarato l’illegittimità del provvedimento della Prefettura che aveva vietato al ricorrente il possesso di armi e munizioni.