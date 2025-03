MARCIANISE. Schianto nella notte nel Rione della Libera, cinque feriti

A bordo delle due auto coinvolte viaggiavano cinque giovani del posto

MARCIANISE – Incidente, questa notte, in via Guido Rossa, all’incrocio con via Gambardella, nella zona del rione di Madonna della Libera a Marcianise: due le auto coinvolte, cinque i feriti

A bordo delle due auto viaggiavano cinque giovani: tre ragazze e una coppia di fidanzati di ritorno dalla serata di Carnevale. A seguito del violento impatto si è reso necessario l’intervento di tre ambulanze.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, che stanno ricostruendo la dinamica dello scontro.