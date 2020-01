MARCIANISE (red.cro.) – E’ rimasto ferito, ma fortunatamente senza alcuna conseguenza grave, il 16enne alla guida dello scooter, scontratosi alle 4 di oggi pomeriggio, minuto più, minuto meno, su via Santella, strada tra le più trafficate di Marcianise. La dinamica della collisione non è stata ancora chiarita e proprio per questo sono arrivati i caschi bianchi del locale comando della Municipale.