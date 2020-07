MARCIANISE. Si fa spedire la marijuana con il corriere. Beccato spacciatore col reddito di cittadinanza

Brillante operazione dei militari della Compagnia della Guardia di Finanza di…

MARCIANISE – I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Marcianise hanno arrestato ieri per

detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio G.D.V., 20enne italiano incensurato



residente a Caserta.Nel corso di un normale controllo stradale, le Fiamme Gialle hanno sottoposto a ispezione ilfurgone di un corriere espresso che stava effettuando il proprio giro di consegne verificando ilcontenuto dei pacchi trasportati. All’interno di uno dei questi sono stati rinvenuti circa 1.050grammi di marijuana, destinata a essere spacciata al dettaglio sul mercato locale.I militari, accertata la presenza dello stupefacente, decidevano di seguire, dunque, il corrierefino all’avvenuta consegna riuscendo così a individuare il soggetto che ritirava il pacco, per poiprocedere alla perquisizione anche della sua abitazione.



Gli ulteriori accertamenti svolti nell’immediatezza dagli operanti evidenziavano che l’acquisto

della sostanza era chiaramente destinata allo spaccio. Inoltre, veniva accertata la complicità

nel reato di un altro giovane casertano, G.Z., 21enne, già con precedenti di polizia per droga.

A casa di quest’ultimo, i militari hanno poi rinvenuto circa 1.600 euro in contanti, tutti in

banconote di piccolo taglio, evidentemente provento del reato di spaccio.

Il destinatario della sostanza stupefacente è stato, dunque, arrestato e, su disposizione

dell’Autorità Giudiziaria di Santa Maria Capua Vetere, accompagnato agli arresti domiciliari in

attesa della convalida del provvedimento. Il secondo giovane è stato invece denunciato a

piede libero, anch’egli per il reato di detenzione di sostanze detenzione di stupefacenti ai fini di

spaccio.

Da ulteriori indagini svolte dai finanzieri è emerso, inoltre, che il nucleo familiare di G.D.V.,

destinatario della spedizione, ha percepito nell’ultimo anno oltre 3.000 euro di contributi

pubblici sotto forma di reddito di cittadinanza. Si è proceduto, pertanto, alla comunicazione

all’INPS ai fini della decadenza dal beneficio.

L’attività della Guardia di Finanza di Marcianise testimonia il costante impegno delle Fiamme

Gialle nella repressione dei traffici illeciti, tra cui l’utilizzo dei circuiti commerciali per il transito

e il trasporto di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, con il duplice intento di evitare che

i circuiti dell’economia legale siano fraudolentemente utilizzati a fini criminali e di reprimere

ogni forma di commercio illegale e di illecito arricchimento da parte della micro criminalità

L’attenzione delle Fiamme Gialle è, inoltre, costantemente orientata alla denuncia di coloro i

quali, accedendo indebitamente a prestazioni sociali, truffano lo Stato così da evitare che i

contributi pubblici finiscano nelle mani sbagliate.