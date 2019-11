MARCIANISE. Sorpresa venditrice di sigarette di contrabbando, in manette 46enne

MARCIANISE (red.cro.) – Martedì 5 novembre, nel corso della serata, ad epilogo di pazienti servizi di osservazione, in Marcianise, c/o il P.co Primavera, i poliziotti del Commissariato arrestavano L. E., cl. 46, in quanto sorpresa nella flagranza del reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Nella circostanza, gli operanti, avuta notizia di una diffusa attività di vendita di “sigarette di contrabbando” al piano rialzato di un’abitazione ubicata nel citato plesso, di proprietà dello I.A.C.P., notavano un sospetto andirivieni di persone che, avvicinatesi alle finestre del descritto appartamento, dopo avere brevemente interloquito con una donna che si trovava al suo interno, scambiavano furtivamente qualcosa. Poiché precedenti operazioni di polizia avevano già portato al sequestro di ingenti quantitativi di “sigarette di contrabbando” nel quartiere, i poliziotti facevano irruzione nell’abitazione rinvenendo 914 pacchetti di sigarette di diverse marche, tutti privi del sigillo del Monopolio dello Stato, per un peso complessivo di 18,280 kg.. Pertanto, la donna, che una volta identificata risultava gravata da numerosi precedenti penali specifici, veniva tratta in arresto in flagranza di reato mentre venivano denunciate a piede libero la figlia e le nipoti conviventi di L. E., sopraggiunte dopo l’intervento della Polizia di Stato, anch’esse gravate da precedenti penali specifici.