MARCIANISE. Evacuato il call center dell’Inps per un caso di CORONAVIRUS

MARCIANISE – Senza presidi sanitari e ammassati uno accanto all’altro, il call center di Comdata a Marcianise, che gestisce la commessa per conto dell’Inps, è stato evacuato. Intorno alle 15 di oggi pomeriggio, ai lavorati è stato chiesto andare via dalla struttura. Tra il personale, infatti, ci sarebbe un contagiato da Covid-19.

Degli 800 lavoratori del sito, tanti, nei giorni scorsi si erano messi in malattia, proprio per la paura di essere contagiati. Dunque, nessuna disposizione aziendale per garantire la distanza tra le postazioni e tutelare la salute dei lavoratori, ma una serie di defezioni messe in atto dai telefonisti per autotutelarsi.