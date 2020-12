MARCIANISE. Sul teatro Mugnone, strano minuetto tra Zinzi e Velardi, che dopo averlo insultato ora gli liscia il pelo. La Frattolillo e la 11esima bugia

Abbiamo ripreso testualmente qualche passaggio del post pubblicato stamattina dal primo cittadino e non è stato difficile dimostrare che i conti, per l’ennesima volta non tornano

MARCIANISE (g.g.) – Scrive il sindaco Antonello Velardi

nella sua copiosa esternazione odierna:



“L’amministrazione comunale ha cercato in tutti i modi dicompletare l’opera, eterna incompiuta, sia durante la miaprima sindacatura, sia durante quella attuale”.

E ancora: “(…) nel frattempo, ci piove dentro ed è uno

sperpetuo. Il primo atto significativo della mia giunta è

stato quello di avviare immediatamente l’iter per i

lavori di copertura, grazie ai fondi comunali: entro il

31 dicembre sarà completato”.

Domanda: il sindaco Antonello Velardi è uno che dice la

verità o racconta bugie? Sicuramente, se lo andiamo a

chiedere a chi lo ha votato al ballottaggio, questi

risponderà che Velardi dice la verità. Si pronuncerà a

questo modo al di là del fatto che creda veramente a

questa cosa. Se chiediamo invece a chi non l’ha votato,

cioè all’altra metà della città di Marcianise, la

risposta sarà una ed una sola: è un bugiardo.

Noi, invece, siamo nel mezzo, nel senso che siccome non è

compito di un giornale e neppure di un direttore che del

suddetto giornale esprime opinioni eseguendo la linea

editoriale, non formuliamo valutazioni universali,

escatologiche, totali, complessive. Volta, per volta,

invece, con efficienza ed utile pragmatismo, esprimiamo

il nostro punto di vista. Fino ad oggi, su dieci casi

analizzati, abbiamo dimostrato, documenti alla mano, che

Velardi ha detto dieci bugie. Insomma, una percentuale

del 100%. Questo non vuol dire peò che l’undicesima

questione affrontata non possa sancire un’inversione di

rotta, rideterminando il punteggio delle balle da 10 a 0

a 10 a 1.

Secondo il sindaco dunque la precedente sua

amministrazione e anche l’attuale hanno fatto il

possibile e anche l’impossibile per ridare alla città

quello che definiscono, giustamente ma anche

scontatamente, un suo simbolo. Vero? Falso?

Dell’architetto Telia Frattolillo si può dire ogni cosa.

Trattasi di donna austera e, a dirla tutta, anche un po’

noiosetta. Però, una bugiarda non è mai stata

storicamente e ha portato con dignità la croce di essersi

votata politicamente ad una e ad una sola persona, cioè a

Filippo Fecondo, di cui però è nettamente migliore. Non

ci ricordiamo di sue posizioni iper politiche o

addirittura politicanti, votate alla tattica e

all’utilizzo di una dialettica aggressiva, fiammeggiante.

Un po’ di mesi fa, la Frattolillo, tenendo conto di

queste sue attitudini, non avrebbe avuto nessun motivo per

organizzare una posizione sulle cose del teatro Mugnone

alterata da una sorta di appendice livorosa alla

decisione, da lei presa, al pari a tantissimi altri

consiglieri dell’allora maggioranza, votò a viso aperto,

in consiglio comunale, la sfiducia ad Antonello Velardi.

D’altronde, in quel post, la Frattolillo, non menava, come

si dice, il “can per l’aia”, visto che affermava poche

cose, ma precise. Per due anni, Velardi aveva appostato

in bilancio somme da utilizzare per la copertura del

Mugnone, per realizzare l’opera più urgente tra tutte le

altre, proprio perché all’interno della struttura piove

copiosamente e ormai il pericolo di una totale

degenerazione fisica di quegli ambienti è divenuto reale.

In entrambe le occasioni, nessun intervento è stato

compiuto sulla copertura. L’assessore ai lavori pubblici,

presumibilmente parlava di Tommaso Rossano, aveva

risposto che quei lavori non erano possibili in quanto il

Mugnone era già oggetto di un altro cantiere già attivato

per il primo lotto.

La Frattolillo non svolge la professione di

commercialista, né di impiegato di banca. Fa

l’architetto, ha diretto in passato uffici tecnici di

Comuni anche importanti e dunque se si è mostrata

sbigottita davanti a questa giustificazione, c’è da

crederle. Per lei, non esiste alcuna norma che impedisca

di tenere aperti due cantieri contemporaneamente quando

esistono le condizioni tecniche. E nel caso del Mugnone

esistevano.

Per cui, purtroppo, siccome noi tendiamo più a credere

alla Frattolillo che a Velardi, aggiorniamo il

pallottoliere con un 11-0, cioè undici casi affrontati

negli ultimi 2/3 mesi, il sindaco ha raccontato, in una

sorta di percorso netto al contrario, 11 balle, perché

non è assolutamente reale la sua affermazione sul massimo

impegno profuso dall’amministrazione comunale, che, al

contrario, come notava la Frattolillo nel suo post,

quando parlava di “lacrime di coccodrillo”, il sindaco di

Marcianise se n’è letteralmente fregato del destino di

questo simbolo della città. Cosa che a noi non stupisce

affatto, ben avendo compreso quale sia realmente il

sentimento che Velardi nutre per Marcianise e

soprattutto per i marcianisani.

Di questo post che pubblichiamo integralmente in calce

perché il sindaco deve avere sempre, nel nostro giornale,

il massimo della visibilità possibile e nemmeno una

sillaba di ciò che dice deve essere censurata, citiamo un

altro passaggio interessante: il ringraziamento formulato

al consigliere regionale, capogruppo della Lega,

Gianpiero Zinzi che come è noto ha natali marcianisani.

Ora, siccome noi per fortuna non abbiamo il problema di

dover intraprendere o esercitare un’attività politica,

possiamo anche prorompere in una fragorosa quando

disincantata risata, pensando agli epiteti, che nulla

avevano a che fare con il confronto politico, che

Velardi, sprezzantemente, indirizzati, non certo un

secolo fa, verso Gianpiero Zinzi. Per cui, è chiaro che

incrociando oggi un ringraziamento che assomiglia tanto

ad un salamelecco, la cosa ci fa un po’ specie. Zinzi,

effettivamente, ha inserito nei suoi emendamenti alla

legge finanziaria regionale anche quello finalizzato a

incanalare fondi da via Santa Lucia alla causa del teatro

Mugnone. Va detto che, leggendo con attenzione il suo

emendamento, vengono formulati doverosi complimenti a

lui, che poi effettivamente ha sempre lavorato piuttosto

bene da quando è diventato consigliere regionale, ma

soprattutto a chi gli ha fornito tutte una serie di

dettagliate informazioni tecniche. Se leggete

l’emendamento, infatti, si capisce che Zinzi abbia

assorbito le notizie sul Mugnone da un ingegnere, da un

architetto che magari se n’è occupato nel recente

passato, oppure, riuscendo biblicamente a “scordarsi”,

beato lui, come il sindaco Velardi lo avesse definito

qualche anno fa, attingendo direttamente quelle notizie

dagli uffici comunali, previa consultazione e

autorizzazione del primo cittadino. Certo è che lascia un

po’ perplessi la sincronia tra l’iniziativa di Zinzi sul

Mugnone, che non ci sembra abbia precedenti negli

anni passati nella sua attività “pre Finanziarie

regionali”, e questo post di Velardi.

Per quanto ci riguarda, rinnovando i sensi di rispetto e

una buona considerazione nei confronti di Zinzi, noi

continuiamo a ritenere che questo sindaco e la sua

amministrazione comunale, che questo sindaco, il quale è

arrivato addirittura a minacciare in campagna elettorale

il viceprefetto vicario di questa provincia, debbano

essere combattuti impiantando un vero e proprio cordone

che non casualmente definiamo sanitario. Per quel poco

che contiamo, diciamo a Zinzi, ma a chiunque altro presti

bordone a Velardi che avranno sicurissimamente noi come

avversari, perché la questione Velardi non è questione

politica, ma ontologica e va affrontata senza ambiguità,

con scelte di campo chiare e trasparenti econ la durezza

necessitata dal modo con cui lui si è rapportato e si

rapporta ancora ad ognuno di quelli che non concordano

con il suo sgangheratissimo pensiero.

QUI SOTTO IL POST INTEGRALE DI ANTONELLO VELARDI