MARCIANISE. Tentano di rubare suv a noto commerciante: banditi in fuga

L’uomo seguito fino alla sua abitazione.

MARCIANISE. È stato bloccato sotto casa mentre rientrava a bordo del suo Suv da due malviventi in sella ad uno scooter. L’episodio è accaduto poche sere fa nel rione Cantone di Marcianise: qui, il commerciante, vittima dei due banditi che volevano sottrargli l’auto, è riuscito a far scattare l’allarme e di due sono stati messi in fuga. Il commerciante era stato probabilmente seguito dai due, fin dall’uscita dal suo negozio.