E’ accaduto questo pomeriggio

MARCIANISE – A bordo di uno scooter hanno travolto un uomo che era in sella alla sua bicicletta. Due arresti della Polizia. E’ accaduto nel pomeriggio della Pasquetta in via Gaglione a Marcianise.

Gli agenti, allertati dai cittadini, sono arrivati in pochissimi minuti sul posto arrestando i due e portandoli al commissariato. L’uomo investito, uno straniero, è stato prelevato dall’ambulanza e trasportato in ospedale.