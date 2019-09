MARCIANISE. UFFICIALE: alle 16 presentata la mozione di sfiducia a Velardi, firmata da 14 consiglieri

MARCIANISE – (g.g.) E’ stato Dario Abbate, consigliere comunale di minoranza ed esponente di primo piano del Pd provinciale, di cui è stato anche segretario, a presentare, alle 16, al protocollo del Comune, la mozione di sfiducia al sindaco Antonello Velardi, corredata da 14 firme: le 5 degli ex consiglieri di maggioranza, Fratolillo, Laurenza, Tommaso Acconcia, Galantuomo e Buonanno, più le 9 dell’opposizoone storica, partendo proprio da quella di Dario Abbate e da quella del medico, nonchè candidato di 5 Stelle alle comunali di 3 anni fa, Guerriero.

Attenzione, nella copia che pubblichiamo, che risale a stamattina presto, manca ancora la firma di Guerriero, ma solamente perchè questa è stata apposta nella tarda mattinata a Campobasso, dove il professionista marcianisano lavora.

La mozione di fiducia dovrà essere discussa in un arco temporale che va dal decimo giorno, a partire dalla sua presntazione di oggi, dunque, dal 6 ottobre, fino al 3o° giorno che cadrebbe esattamente il 25 ottobre.

Dunque, tutti i consiglieri comunali di Marcianise potranno tranquillamente votare alle prossime elezioni provinciali del 3 ottobre.

La mozione di sfiducia è una cosa democraticissima, anzi bella in quanto democratica perchè contiene i motivi politici che la giustificano già nel suo corpo, già nel documento che viene presentato al protocollo comunale. Nel caso di specie, sono 9 le pagine che la corredano e di cui possiamo già darvi una copia integrale il calce a questo articolo.

Naturalmente la leggeremo in queste ore con molta attenzione e sicuramente non mancheremo di esprimere il nostro punto di vista sui contenuti.

Mozione di sfiducia e non carbonare firme dal notaio: il modo migliore attraverso cui le persone perbene spiegano alla città, alla luce del sole, i motivi per cui un sindaco, nel caso specifico Antonello Velardi, è dannoso per gli interessi di un’intera comunità.

CLICCA QUI PER LEGGERE LA MOZIONE DI SFIDUCIA AL SINDACO ANTONELLO VELARDI