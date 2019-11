MARCIANISE – Aveva 56 anni Ignazio Cirillo, conosciuti da tutti come “Ignaziello”, trovato deceduto nella sua casa a Marcianise. È stato colto da un malore mentre era sotto la doccia e la sua abitazione di via Misericordia. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 ma non c’è stato nulla da fare, nel frattempo sono arrivati anche i carabinieri per i rilievi rituali.