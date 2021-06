MARCIANISE. Vaccinazioni anche all’hub del Centro Commerciale Campania. ECCO COME PRENOTARSI

MARCIANISE – Sabato prossimo, 26 giugno, apre l’hub vaccinale presso il Centro Campania. E’ uno dei più grandi hub della regione ed inizialmente sarà dedicato agli operatori economici di Marcianise e del territorio circostante, per poi aprirsi anche ad altre categorie.

Per potersi vaccinare, gli operatori commerciali e/o imprenditoriale devono inviare una mail di richiesta all’indirizzo [email protected] indicando i dati propri e dei propri dipendenti e/o addetti. Non occorre essere a libro paga. In particolare occorre indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, numero di cellulare e indirizzo mail.