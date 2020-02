MARCIANISE VERSO LE ELEZIONI. Il centrosinistra prossima alla scelta del candidato sindaco

MARCIANISE (C.S.) – Il Centrosinistra prosegue convinto nel lavoro di formazione delle liste e di scrittura del programma elettorale, premesse necessarie per addivenire, con metodo che consenta a tutti di mettersi parimenti in gioco, all’individuazione del candidato a Sindaco dello schieramento.

Queste in estrema sintesi le conclusioni di un confronto, ricco di proposte e di idee di vivo interesse per la città, articolato in modo vivace e appassionato, nel quale è emersa con vigore la voglia di queste forze politiche di riattivare i processi democratici di partecipazione e di riannodare i fili del discorso con la cittadinanza.

Dalla discussione è venuto fuori che il Centrosinistra può senza remore candidarsi alla guida del governo della città, perché dispone di uomini, energie, idee, che con la stessa sono in piena sintonia. L’incontro di ieri, tenuto nella sede del PD, dopo aver delineata la cennata proposta politico – programmatica, s’è chiuso con l’istituzione di un tavolo di confronto permanente, con il compito, per il prossimo ravvicinato appuntamento, di stringere sulla predisposizione delle regole del procedimento di scelta del Candidato dello spiegamento di Centrosinistra.