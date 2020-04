Maria Zagaria, 15 anni, di CASAL DI PRINCIPE nominata “Alfiere della Repubblica”

CASAL DI PRINCIPE – (Lidia e Christian de Angelis) Bellissima notizia, il Presidente Mattarella ha nominato la giovane Maria Zagaria, 15 anni, “Alfiere della Repubblica” per i suoi meriti, un esempio di orgoglio casalese, la parte sana del paese.

A rendere noto l’evento lo stesso sindaco Renato Natale che scrive: “Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito 25 attestati d’onore n.q. di “Alfiere della Repubblica” a giovani che si sono distinti come costruttori di comunità, attraverso la loro testimonianza, il loro impegno, le loro azioni coraggiose e solidali.Sono giovani che rappresentano modelli positivi di cittadinanza e che sono esempi dei molti ragazzi meritevoli presenti nel nostro Paese.”Maria Zagaria, 15 anni, residente a Casal di Principe (CE) – per l’impegno e la tenacia con i quali ha sostenuto il suo progetto di realizzare una biblioteca a Casal di Principe: obiettivo raggiunto grazie a una mobilitazione che ha coinvolto la città e il mondo della cultura.”- comunicato ANSA. Oggi è un grande giorno per la Città.il Presidente della Repubblica, nel nominare Alfiere della Repubblica Italiana una nostra giovanissima concittadina, ha reso OMAGGIO a tutti noi casalesi. Ci congratuliamo con Maria, cui va un nostro caloroso abbraccio e RINGRAZIAMO IL PRESIDENTE PER L’ONORE CHE HA VOLUTO FARCI.“