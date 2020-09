Marito e moglie si ubriacano, lui picchia lei e poi si chiude in casa: attimi di timore

SAN PRISCO – La scorsa notte i Vigili del Fuoco del Comando di Caserta hanno effettuato un intervento a San Prisco, allertati dai Carabinieri e dai sanitari del 118 che non riuscivano ad accedere ad un’abitazione nella quale si era appena consumata una violenza domestica.

Portatisi sul posto con una Auto Pompa Serbatoio, gli uomini delle Fiamme Rosse hanno aperto la porta d’ingresso di un appartamento nel quale era presente una coppia di coniugi, entrambi ubriachi, con la moglie che risultava ferita per aver ricevuto delle percosse dal marito.

Dall’interno, l’uomo non apriva la porta ai Carabinieri perché sosteneva di non trovare le chiavi per farlo.

La donna è stata soccorsa e l’uomo denunciato.